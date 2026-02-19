Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男人最痛︱台漢喪妻始知戴綠帽11年 「哎吔女」知情暗認姦夫親爸

兩岸熱話
更新時間：11:23 2026-02-19 HKT
發佈時間：11:23 2026-02-19 HKT

台灣有男子在太太離世後，驚揭亡妻竟一直背夫偷漢11年，還讓自己養育「便宜女」，更痛心是連女兒也知道真相，還一早相認姦夫親爸，「一家三口」多次到日本旅遊。法官判處姦夫賠償「戴帽男」50萬台幣（約12.7萬港元）慰撫金。

妻女與姦夫多次赴日旅行

據台媒報道，台灣吳姓人夫於2007年與妻子結婚，6年後誕下女兒，吳男一直過著幸福家庭生活。直至2024年，妻子逝世後，吳男檢查妻子遺物，發現有大量與林男的合照、通話紀錄、機票及可疑的信用卡賬單。

吳男在綠色疑雲下，與女兒驗DNA，確認自己多年疼愛養育的竟是「便宜女」，並根據上述「證據」，認為亡妻與林男曾有74次性行為。吳男於是向林男提告，指控對方侵害其配偶權，造成他精神痛苦不已，求償500萬元台幣（約127萬港元）慰撫金。

林男則辯稱吳男的「證據」無法確認他與吳妻有性行為，又指吳男的親子鑑定只證明對方「女兒」非親生。加上吳男指控林男2013年2月起已有侵害配偶權的事實，超過十年追訴時效等，認為自己不應為案件賠償。

法官指，據林男與吳妻的通信內容「好愛把比，我呢是好愛老公」、「我和妹妹都好愛你，言語不夠形容的愛」等，二人又以「老婆」、「老公」互稱，女兒又叫林男做「爸爸」，多次三人一起到日本旅行等，吳妻與女兒及林男，互動如一般家庭，顯見吳妻與林男踰越正常男女往來，三人出國旅遊的時段又未逾追訴時限，判林男賠償吳男50萬元。案件可以上訴。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
16小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
9小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
20小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
3小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
影視圈
14小時前
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
投資理財
6小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
17小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
16小時前