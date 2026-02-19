男人最痛︱台漢喪妻始知戴綠帽11年 「哎吔女」知情暗認姦夫親爸

台灣有男子在太太離世後，驚揭亡妻竟一直背夫偷漢11年，還讓自己養育「便宜女」，更痛心是連女兒也知道真相，還一早相認姦夫親爸，「一家三口」多次到日本旅遊。法官判處姦夫賠償「戴帽男」50萬台幣（約12.7萬港元）慰撫金。

妻女與姦夫多次赴日旅行

據台媒報道，台灣吳姓人夫於2007年與妻子結婚，6年後誕下女兒，吳男一直過著幸福家庭生活。直至2024年，妻子逝世後，吳男檢查妻子遺物，發現有大量與林男的合照、通話紀錄、機票及可疑的信用卡賬單。

吳男在綠色疑雲下，與女兒驗DNA，確認自己多年疼愛養育的竟是「便宜女」，並根據上述「證據」，認為亡妻與林男曾有74次性行為。吳男於是向林男提告，指控對方侵害其配偶權，造成他精神痛苦不已，求償500萬元台幣（約127萬港元）慰撫金。

林男則辯稱吳男的「證據」無法確認他與吳妻有性行為，又指吳男的親子鑑定只證明對方「女兒」非親生。加上吳男指控林男2013年2月起已有侵害配偶權的事實，超過十年追訴時效等，認為自己不應為案件賠償。

法官指，據林男與吳妻的通信內容「好愛把比，我呢是好愛老公」、「我和妹妹都好愛你，言語不夠形容的愛」等，二人又以「老婆」、「老公」互稱，女兒又叫林男做「爸爸」，多次三人一起到日本旅行等，吳妻與女兒及林男，互動如一般家庭，顯見吳妻與林男踰越正常男女往來，三人出國旅遊的時段又未逾追訴時限，判林男賠償吳男50萬元。案件可以上訴。