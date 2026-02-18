Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

26歲港男陳屍台北五星級酒店 警方初步調查：排除他殺

兩岸熱話
更新時間：18:45 2026-02-18 HKT
發佈時間：20:52 2026-02-18 HKT

台灣傳媒報道，台北市今日（18日）發生一宗涉及港人的死亡案件。一名年約26歲的香港男子，被發現陳屍在中山區一間五星級酒店房間內，據悉酒店為「大倉久和大飯店」。救護人員到場時證實男子已死亡多時，警方已即時封鎖現場展開調查，其死因目前尚有待釐清。

未按時退貨職員開門揭發

警方調查，香港馮姓男子14日入住，預定今天退房。下午1時許，房務人員多次撥打分機及敲門均無人應答後，依相關流程進房查看，發現馮男已陳屍在房間內。

職員即時報警。救護人員接報到場，經檢查後證實該名男子已經死亡一段時間。轄區警方隨即趕至，立即封鎖涉事房間及樓層，並展開搜證及調查工作。

警翻看閉路電視查疑點

據悉，警方已開始翻查酒店的閉路電視錄影，以釐清死者是入住時間、期間是否有其他人曾進出其房間等線索。台灣中央社報道，台北市警察局中山分局到場採證後，初步排除外力介入，將報請台北地檢署檢察官相驗，調查男子死因。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

