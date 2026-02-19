Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

26歲港男陳屍台北五星級酒店 母聞噩耗崩潰最快周六抵台認屍

兩岸熱話
更新時間：13:30 2026-02-19 HKT
發佈時間：13:30 2026-02-19 HKT

台灣傳媒報道，台北市今日（18日）發生一宗涉及港人的死亡案件。一名年約26歲的香港男子，被發現陳屍在中山區一間五星級酒店房間內沙發，旁邊遺留有一瓶化工原料，警方暫時排除事件涉及他殺，確切死因仍在調查中。據悉酒店為「大倉久和大飯店」。

據台灣媒體報道，當地警方透過陸委會，已聯繫到死者母親，對方知悉噩耗後，情緒崩潰，但因機票問題，最快要21日才能到台灣認屍和處理後事。

救護人員到場時證實男子已死亡多時，警方已即時封鎖現場展開調查，其死因目前尚有待釐清。香港入境處表示，獲悉事件後，已即時按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

未按時退貨職員開門揭發

警方調查，香港馮姓男子14日入住，預定今天退房。下午1時許，房務人員多次撥打分機及敲門均無人應答後，依相關流程進房查看，發現馮男已陳屍在房間內。

職員即時報警。救護人員接報到場，經檢查後證實該名男子已經死亡一段時間。轄區警方隨即趕至，立即封鎖涉事房間及樓層，並展開搜證及調查工作。

警翻看閉路電視查疑點

據悉，警方已開始翻查酒店的閉路電視錄影，以釐清死者是入住時間、期間是否有其他人曾進出其房間等線索。台灣中央社報道，台北市警察局中山分局到場採證後，初步排除外力介入，將報請台北地檢署檢察官相驗，調查男子死因。

香港入境處回應《星島頭條》網查詢表示，獲悉事件後，已即時按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。
 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
17小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
5小時前
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
10小時前
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
4小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
21小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
17小時前
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
投資理財
8小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
18小時前