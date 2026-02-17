Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法鼓山撞鐘︱鄭麗文握繩現離奇抖動惹熱議 國民黨 ：受到神明感召︱有片

兩岸熱話
更新時間：19:31 2026-02-17 HKT
發佈時間：11:03 2026-02-17 HKT

台灣法鼓山昨日（16日）晚間舉行撞鐘活動祈福儀式，國民黨主席鄭麗文於深夜出席儀式，敲擊最後3響。鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度離奇「抖動」，影片即時引起網民熱議。

據網傳影片所見，當時鄭麗文與方丈和尚果暉法師、環境部長彭啓明、考試委員鄧家基等人共同敲擊最後3響。然而鄭麗文在等待敲鐘時，手中紅繩突然震動，鄭麗文則是緊抓著紅繩、不讓紅繩脫手，隨後撥頭髮、不斷換手交握紅繩。在鐘聲敲下第108響之後，鐘聲餘音環繞，突然間鄭麗文手中紅繩又再度震動，讓旁邊的鄧家基嚇了一跳。

馬英九曾拉斷撞鐘繩

鄭麗文的「紅繩抖動」在社交平台掀起熱烈討論，亦有人懷疑是敲鐘時的聲波讓繩子抖動，但亦人認為神明顯靈。

2008年，台灣領導人馬英九出席法鼓山撞鐘祈福，也曾拉斷鐘繩，引起熱議。後來馬英九解釋是將惡運拉斷，好運自然到來。

國民黨回應表示，關於除夕夜在法鼓山撞鐘祈福儀式中鄭麗文手握紅繩劇烈抖動一事，原為鄭麗文主席與神明之間的互動，不足為外人道，但因外界垂問所以做回應。國民黨指出：「麗文一向虔誠向佛，昨除夕夜在法鼓山撞鐘時，麗文誠心為台灣這片土地和人民祈願國泰民安、兩岸和平、遠離戰火，麗文強烈感受到神明的感召，回應麗文虔心祝禱。」

