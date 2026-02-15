情人節︱高雄煙花匯演亂入人群 觀眾：如經歷空襲︱有片

台灣高雄左營在情人節（14日）當晚，廟會遶境活動施放煙花表演時發生意外，煙花彈失誤大量射入人群，嚇得民眾慌忙四散逃命，幸無嚴重傷亡。有親歷者表示時，事發時煙花像隕石襲地球一樣，不斷灑落人群，感覺如同經歷戰爭空襲一樣。

舉行廟會遶境活動

據台媒中時新聞網報道，高雄市左營區昨舉行廟會遶境活動，晚晚燃放煙花，吸引大量民眾在蓮池潭畔駐足觀看。

不過，煙花施放途中，部份煙花彈不僅落焰掉落人群中，甚至部分煙火彈頭就直接往人群流竄，如同「流彈」般向人群掃射，嚇得現場多人逃竄，一度造成恐慌推擠。

有現場觀眾事後在Threads留言，直呼「煙火變蜂炮直接炸向我們，抱著孩子逃命去，真是太可怕了⋯」，痛批「宮廟愈來愈誇張」、「不說我還以為是去鹽水蜂炮」。

當地消防局回應，該宮廟有經合法申請煙火施放許可，不過部分煙火有向人群流竄狀況，但並未接獲受傷通報，現場有依法畫設落焰安全區域達42公尺，但昨日相關施放狀況，實際施放距離約88公尺，且並無任何安全管制措施，已違反《爆竹煙火管理條例》。