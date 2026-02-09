Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警界彭于晏︱台男警放生涉酒駕女乘客 事後與對方酒店「爆房」5小時

兩岸熱話
更新時間：20:12 2026-02-09 HKT
發佈時間：20:12 2026-02-09 HKT

台南警隊有「警界彭于晏」之稱的明日之星爆出醜聞，被指抓獲酒駕情侶後私自「放生」女方，事後更與車上女乘客在酒店房間密會5小時。涉事男警已被停職。

年破350宗案獲「戰神」外號

綜合台媒報道，涉案男警姓黃，警專畢業後，2020年10月起在台南市警局二分局中正所任職，因擅長臨檢，以及於2022年偵破案件350宗，有「酒駕殺手」、「戰神」稱號，又由於外表帥氣，酷似藝人彭于晏，又有「警界彭于晏」外號，是當地警隊的明日之星。

涉案黃姓男警是當地警際的明日之星。FB@台南警局
台灣有男警在臨查酒駕時私放女乘客，旋與女方在酒店密會5小時。台灣警察局
報道指，黃警近日被爆出，於去年6月截查一對情侶鐵騎士時，僅扣留酒駕的男子，但後座石姓女乘客則被「放生」，免除告發及6000元台幣罰金。

黃警之後更趁石女男友因酒駕被捕之際，與石女在酒店外「偶遇」，之後更在房間內密會5小時至天光才離開。

事後石女的男友獲釋後，得知女友與黃警孤男寡女共處一室5小時，憤而舉報。

台南市警察局調查後，即時將黃警停職，並對石女補開罰單。檢方進一步追查發現，黃員除涉嫌包庇酒駕外，還曾拍攝酒駕當事人身分證與酒測資料，傳送給親友。甚至還在去年8月間，將另一宗詐欺案的偵查資料翻拍外流，嚴重違反警紀，最終依違反《貪污治罪條例》、《個人資料保護法》及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌，對黃員提起公訴。

