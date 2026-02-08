Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北溫泉爆情侶命案 女屍泡湯池男無心跳

更新時間：21:05 2026-02-08 HKT
發佈時間：21:05 2026-02-08 HKT

台灣台北市北投區今天（8日）下午發生溫泉湯屋命案，警方與消防單位獲報到場處理，現場發現一對男女無呼吸心跳，其中46歲的郭姓女子已明顯死亡、46歲的李姓男子則在搶救當中。據悉兩人為情侶關係。

警研是否涉氣體中毒

事件發生於8日下午約17時，地點位於北投區行義路402巷15號1樓山之林溫泉。據了解，湯屋員工進入房間浴室時，發現1男1女倒臥池內及池外，均無呼吸心跳，隨即報警處理。

北投的山之林溫泉發生命案。山之林溫泉FB
救護人員到場後確認，池內一名女性泡湯民眾已明顯死亡，池外另有一名泡湯男子無生命徵象，經現場急救後緊急送醫。

警方獲報後立即封鎖現場，並展開相關調查，以釐清兩人身分、死因及是否涉及其他因素。目前初步調查，這對男女分別是46歲郭姓女子、46歲李姓男子，2人是情侶關係，經研判並無外力因素。

消防人員獲報後趕抵，不過現場並未測出一氧化碳，也沒有測出硫化氫，但由於現場是溫泉湯屋，不排除有氣體中毒的情況。至於是通風不良導致中毒，或是身體因素導致意外，後續警方將報請檢方相驗釐清。

 

