台紙幣改版「去孫中山化」 京批數典忘祖

台灣中央銀行近日推動新台幣紙鈔改版，擬刻意避開政治歷史人物，不再放入孫中山等人肖像，國台辦稱此舉包藏禍心令人不齒。對於泡泡瑪特即將亮相台北燈節惹綠營攻擊，國台辦指政客「跳腳」曝露扭曲心理。

今次新台幣紙鈔改版工程以「台灣之美」為主題，網絡票選方案時，刻意避開政治或歷史人物，改以生態、科技、藝術、永續等元素為主軸，這意味着未來孫中山、蔣中正等人都不會再出現在紙鈔上。國台辦發言人陳斌華昨表示，今年是中國民主革命的偉大先驅孫中山先生誕辰160周年，民進黨當局刻意推動紙幣「去孫中山化」，目的就是要割裂兩岸歷史文化聯結，推動「去中國化」，從而在台灣社會形塑「台獨」意識形態，「這種包藏禍心的政治操弄是對中山先生和辛亥革命先驅的背叛，數典忘祖，令人不齒」。

嗆綠營攻擊LABUBU心理扭曲

今年台北燈節將於2月25日至3月15日登場，西門町展區將與內地潮玩品牌泡泡瑪特合作，展出LABUBU、星星人等6個高人氣角色。綠營批評將燈節主角位置留給「大陸品牌」，是「缺乏文化自信」、「幫打廣告」，對此陳斌華嗆稱綠營有「逢中必反」的「扭曲心理」。