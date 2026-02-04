國共論壇之後 恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

國共論壇時隔9年重啟，文化和旅遊部宣佈將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。



國務院台辦發言人陳斌華4日答記者問表示，這是順應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，回應了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，我們對此積極支持，樂見其成。

陳斌華表示，希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。

全國政協主席王滬寧今天會見率團到訪北京的國民黨副主席蕭旭岑一行表示，「兩岸同胞都是中國人，同屬中華民族」。



王滬寧說，新形勢下，中國大陸願在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，加強與包括國民黨在內，台灣各黨派團體和各界人士交流交往，團結廣大台灣民眾，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

蕭旭岑接著發言說，昨天國共論壇非常成功，各界反應熱烈，他要特別代表鄭麗文主席表達問候。