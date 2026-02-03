Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

睽違9年國共論壇在京重啟  雙方表示堅持九二共識反台獨

更新時間：15:04 2026-02-03 HKT
發佈時間：15:04 2026-02-03 HKT

兩岸官方互動冰封，台灣在野國民黨副主席蕭旭岑率40名專家學者赴京參加睽違9年重啟的國共論壇，不過今年論壇定調為智庫交流並更名為「兩岸經貿文化論壇」。論壇今天上午在北京舉行。大陸國台辦主任宋濤表示，要堅持九二共識、反對台獨。蕭旭岑也說，未來兩岸應該以確保人民福祉為最大目標，堅持九二共識、反對台獨、求同存異、擱置爭議、共創雙贏，共同追求和平發展。

國共兩黨智庫論壇「兩岸交流合作前瞻」今天在北京中國大飯店舉行。宋濤在開幕式講話時提到，舉辦兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀復電精神的具體舉措。當前台海局勢複雜嚴峻，兩岸民眾對穩定台海形勢，改善兩岸關係充滿期待。這次論壇以兩岸交流合作前瞻為主題，針對兩岸旅遊交流合作、兩岸產業交流合作，兩岸環境與永續發展交流合作3項議題展開討論，具有重要意義。

他並對兩岸交流合作發展提出5點看法，包含「堅持九二共識、反對台獨，牢牢把握兩岸關係發展正確方向」；「深化融合發展，促進兩岸交流合作」；「堅持以人為本，增進同胞親情福祉」：「堅決反對台獨，維護台海和平穩定」；「勇擔民族大義，共創民族復興偉業」。

在講話中，宋濤表示，中國大陸將繼續頒布促進兩岸經濟交流合作的政策措施，並稱讓包含台灣民眾在內的全體中國人過上更好的日子，是中國大陸發展兩岸關係的出發點和落腳點。

他同時也批評台獨分裂、台獨打手幫兇與外部勢力，稱會「不手軟、不姑息」，喊話台灣有關政黨、團體與各界民眾要「堅定站在歷史正確一邊」，堅決反對台獨分裂與外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

蕭旭岑在致詞時表示，國民黨主席鄭麗文特別重視此次論壇，希望能討論台灣產業急需出路發展的問題，例如觀光旅遊、產業交流合作等，兩岸能有更多對話與交流合作。以及兩岸民眾共同關切，攸關兩岸深化交流合作的前瞻性議題，包括醫療安養、氣候變遷、防災、AI未來發展、新能源、環保節能減碳等重要面向。

蕭旭岑強調，雖然兩岸在不同的體制下發展，但兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。

蕭旭岑說，「我們應該要兩岸合作，賺世界的錢，不要兩岸對立，讓其他外國漁翁得利，剝削台灣、掏空台灣，讓後代子子孫孫無法立足。如果兩岸對立甚
至衝突，不符合台灣老百姓利益，不符合兩岸人民共同利益，更不符合中華民族整體利益。」

