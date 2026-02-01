Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國泰載200旅客飛港航班 發動機漏油緊急折返高雄

兩岸熱話
更新時間：11:57 2026-02-01 HKT
發佈時間：11:57 2026-02-01 HKT

國泰航空有由台灣高雄飛香港航班，起飛後發現引擎異常，緊急折返高雄，經檢查是發動機漏油所致。機上200旅客，將改搭其他航班。

據台媒報道，涉事航班為國泰的CX449，於今早7點45分，由高雄小港機場飛往香港，但起飛不久，機師發現A321neo機型的航機，其1號發動機壓力不足，緊急返航。

8點49分折返回機場，經機務確認該班機為機械因素漏滑油，導致壓力不足顯示異常，駕駛按規定落地最近機場，初估需要2小時，清理滑油及檢查。

航空公司表示，下客後將旅客轉至其他航班，航機則暫繼續停留本場進一步檢查。

 

