Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Toyz劉偉健販毒入獄近2年 與女友篠崎泫登記結婚免遣返香港

兩岸熱話
更新時間：16:14 2026-01-28 HKT
發佈時間：16:14 2026-01-28 HKT

曾奪網遊《英雄聯盟》（LoL）世界冠軍的香港電競好手劉偉健（Toyz），2021年涉在台灣販賣大麻煙彈，被判囚4年2個月。有台灣傳媒報道，現年33歲，至今已服刑1年9個月的劉偉健已與藝人女友篠崎泫在獄中登記結婚，正式成為「台灣女婿」。

報道指出Toyz已申請假釋，最快或於今年11月就能出獄。當刑滿或假釋後，他能依親取得居留資格，免遭驅逐出境遣返香港。

2021年9月28日，台中地檢署於Toyz新北市住處查獲近200支大麻煙彈，Toyz因涉嫌販賣二級毒品而被警方帶回偵訊後移送台中地檢署。

台中地檢署指出，Toyz自2020年12月以新台幣60萬（約港幣15萬）價格購買大麻煙彈500顆後，指使另一名被告賴姓男子尋找合作販毒下線，並於2021年2月至7月透過其他被告販售給購毒者。警方接報佯裝購毒者和其接觸破案。

Toyz曾是一名網路遊戲實況博主兼YouTuber，曾經為《英雄聯盟》電子競技職業選手，並獲得《英雄聯盟》2012賽季世界大賽冠軍。過往曾效力於Cross Gaming、台北暗殺星（Taipei Assassins）、香港態度（Hong Kong Attitude）、Raise Gaming，曾為英皇娛樂子公司「英皇電競」電競總監，2022年移居台灣創辦螞蟻娛樂。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
政情
4小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
19小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
23小時前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
23小時前
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
影視圈
8小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
港男斥福田按摩店多隱藏收費 過夜索$400 老手揭秘北上按摩「潛規則」：你太年輕了｜Juicy叮
港男斥福田按摩店多隱藏收費 過夜索$400 老手揭秘北上按摩「潛規則」：你太年輕了｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
3小時前
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
7小時前