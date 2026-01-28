Toyz劉偉健販毒入獄近2年 與女友篠崎泫登記結婚免遣返香港

曾奪網遊《英雄聯盟》（LoL）世界冠軍的香港電競好手劉偉健（Toyz），2021年涉在台灣販賣大麻煙彈，被判囚4年2個月。有台灣傳媒報道，現年33歲，至今已服刑1年9個月的劉偉健已與藝人女友篠崎泫在獄中登記結婚，正式成為「台灣女婿」。

報道指出Toyz已申請假釋，最快或於今年11月就能出獄。當刑滿或假釋後，他能依親取得居留資格，免遭驅逐出境遣返香港。

2021年9月28日，台中地檢署於Toyz新北市住處查獲近200支大麻煙彈，Toyz因涉嫌販賣二級毒品而被警方帶回偵訊後移送台中地檢署。



台中地檢署指出，Toyz自2020年12月以新台幣60萬（約港幣15萬）價格購買大麻煙彈500顆後，指使另一名被告賴姓男子尋找合作販毒下線，並於2021年2月至7月透過其他被告販售給購毒者。警方接報佯裝購毒者和其接觸破案。



Toyz曾是一名網路遊戲實況博主兼YouTuber，曾經為《英雄聯盟》電子競技職業選手，並獲得《英雄聯盟》2012賽季世界大賽冠軍。過往曾效力於Cross Gaming、台北暗殺星（Taipei Assassins）、香港態度（Hong Kong Attitude）、Raise Gaming，曾為英皇娛樂子公司「英皇電競」電競總監，2022年移居台灣創辦螞蟻娛樂。