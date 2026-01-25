2港男欠債日薪$500赴台當車手 警起50張提款卡及太空油

香港2名男子因欠債，到台灣以日薪2000元新台幣（約500港元）受僱於詐騙集團當車手，負責到提款機取錢。台警在酒店拘捕該2名港男，搜出50張可提款的金融卡及太空油煙彈（依托咪酯）。

稱經Facebook求職來台

台灣媒體報道，涉案2名港男俱姓陳，分別30及34歲，於1月8日及10日入境，入住台北大安區忠孝東路4段某酒店。

２名港男因欠債到台灣當詐騙集團車手，到ATM機取錢。示意圖。中時

警方指，調查一宗涉及數萬元的投資騙案時，經閉路電視鎖定詐騙案的車手，14日到飯店拘捕2名陳姓港男及1名44歲汪姓台籍男子。

經調查，汪男取得金融卡送到酒店，由30歲陳男設定密碼，轉交給34歲陳男到ATM機取款。

2名港男均稱，因為欠債，34歲陳男欠債60萬元港幣，30歲陳男具體欠債數額未明，於是Facebook求職，來台灣以2000元台幣日薪當車手。

警方行動中共檢獲50張金融卡、1顆「太空油」煙彈及電子煙主機1台，3人分依詐欺、洗錢防制法、毒品罪移送，追查提領金額。