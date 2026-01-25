Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2港男欠債日薪$500赴台當車手 警起50張提款卡及太空油

兩岸熱話
更新時間：11:42 2026-01-25 HKT
發佈時間：11:42 2026-01-25 HKT

香港2名男子因欠債，到台灣以日薪2000元新台幣（約500港元）受僱於詐騙集團當車手，負責到提款機取錢。台警在酒店拘捕該2名港男，搜出50張可提款的金融卡及太空油煙彈（依托咪酯）。

稱經Facebook求職來台

台灣媒體報道，涉案2名港男俱姓陳，分別30及34歲，於1月8日及10日入境，入住台北大安區忠孝東路4段某酒店。

２名港男因欠債到台灣當詐騙集團車手，到ATM機取錢。示意圖。中時
２名港男因欠債到台灣當詐騙集團車手，到ATM機取錢。示意圖。中時

警方指，調查一宗涉及數萬元的投資騙案時，經閉路電視鎖定詐騙案的車手，14日到飯店拘捕2名陳姓港男及1名44歲汪姓台籍男子。

經調查，汪男取得金融卡送到酒店，由30歲陳男設定密碼，轉交給34歲陳男到ATM機取款。

2名港男均稱，因為欠債，34歲陳男欠債60萬元港幣，30歲陳男具體欠債數額未明，於是Facebook求職，來台灣以2000元台幣日薪當車手。

警方行動中共檢獲50張金融卡、1顆「太空油」煙彈及電子煙主機1台，3人分依詐欺、洗錢防制法、毒品罪移送，追查提領金額。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
3小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
錦田的士遭私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治
錦田的士遭私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治
突發
3小時前
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
影視圈
17小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
飲食
16小時前
傳TVB將重播古天樂經典劇《尋秦記》！播出時間疑曝光 電影票房告捷向破億大關邁進
傳TVB將重播古天樂經典劇《尋秦記》！播出時間疑曝光 電影票房告捷向破億大關邁進
影視圈
13小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
人民幣穩步升值 劍指6.85 內地客來港消費更疏爽 有金舖零售收入升約兩成
人民幣穩步升值 劍指6.85 內地客來港消費更疏爽 有金舖零售收入升約兩成
宏觀經濟
6小時前
30歲女吃自助餐後腹痛離世 體內三酸甘油脂揭超標26倍 醫生揭致命關鍵
30歲女吃自助餐後腹痛離世 體內三酸甘油脂揭超標26倍 醫生揭致命關鍵
醫生教室
21小時前