Alex Honnold徒手攀爬台北101 因天氣不佳延期明天

美國傳奇攀岩專家霍諾德（Alex Honnold）原定今（24日）上午9時徒手攀爬台北101，全程由Netflix全球直播，卻遇上「天氣不似如期」，官方證實延期至明（25）日舉行。網友紛紛留言表示支持，「安全優先」、「安全第一，挑戰不是玩命，專業至上，支持」、「非常好！天氣好拍起來也好看」。對此，霍諾德親自影片發聲回應：「我真的被大家的支持與祝福深深感動了」。

霍諾德是美國知名的野外攀岩者，原本預計在周六（24日）早上9時（美東時間1月23日）進行徒手攀登台北101，Netflix串流影視平台將進行直播，如果挑戰成功，霍諾德將刷新101攀登史紀錄。然而，受到天氣狀況影響將改期於1月25日上午9時。

消息曝光後，一眾網友亦認同改期，稱安全最重要，「安全優先」、「安全第一，挑戰不是玩命，專業至上，支持」、「非常好！天氣好拍起來也好看」、「安全第一，期待明天」。

霍諾德稍早在社交媒體發布一段影片，畫面中的他隔著窗戶背對台北101，從窗戶看出去，室外還有些潮濕，接著他說道：「嘿，我是艾力克斯，來自非常多雨的台北。很遺憾我今天無法去攀爬這棟大樓，因為外面正在下雨，我想攀岩總是得聽天由命。」

他表示台北是一座美麗的城市，要去戶外健行度過美好的一天，只可惜無法如期完成攀爬挑戰，無奈笑說：「希望明天同一時間，有機會能去攀爬這棟大樓，就看大自然允不允許」，更一再大讚台北101，「能來到這裡真的很棒，能來看看這棟大樓也真的很棒」。

同時霍諾德也發文寫下：「我真的被大家的支持與祝福深深感動了，希望天氣能好轉，讓我有機會攀爬這座美麗的台北101。祈禱好運！明天同一時間請鎖定Netflix。」貼文一出立刻引來大批網友留言回應，「安全第一，祝你能順利完成」、「支持你，加油」、「明天見」、「享受城市，注意安全，祝好運」。