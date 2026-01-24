遊台注意｜台北捷運禁用「尿袋」 起火將究辦

流動電源（香港俗稱尿袋，內地稱充電寶）品質參差，經常發生自燃甚至爆炸意外。台北捷運23日公布新規範，呼籲旅客進入捷運範圍內請勿使用流動電源並應妥善保管，若因使用或保管不慎導致失火等公共危險情況，將依法究辦及求償。

16日晚間，台北捷運有旅客的流動電源冒煙起火，有人用滅火筒撲熄火勢，車廂煙霧瀰漫，使得車上450名旅客須換乘；日本東京地鐵日比谷線在21日也傳出列車車廂內行動電源起火，導致全線一度暫停半小時行駛，幸均無人傷亡。

台北捷運考慮到外置充電裝置自燃事件在全球多地頻生，為顧及乘客安全，周五（23日）宣布即日起，禁止乘客在車站入閘後及車廂內使用外置充電器為手機及平板電腦等電子設備充電。

北捷表示，目前仍以宣導性質為主，台北捷運安全衛生處處長林榮輝：「如果有同仁在巡視過程中發現旅客使用行動電源，我們將予以委婉的勸導，並予以制止，希望，也請他注意旅客跟（捷運）系統的安全，請勿使用行動電源。」

台北捷運稱，禁用政策目前只屬宣導性質，若有乘客堅持要用也無法以法律追究，但強調若有人因使用或保管外置充電器不慎，造成失火或公共危險，公司會報警及索償。