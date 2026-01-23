蕭美琴聲稱外訪遭跟蹤險撞車 捷克警拘「中國間諜記者」

台灣副領導人蕭美琴2024年3月訪問捷克期間，聲稱被跟蹤致險些發生車禍。捷克警方稱，17日拘捕了一名涉嫌替中國情報單位工作的人士。

蕭美琴當選後於2024年3月訪問捷克，期間聲稱被車輛跟蹤，由於對方衝紅燈，令蕭美琴的車隊險發生車禍。

當時護送的捷克警方，盤查該可疑車輛，發現司機持中國大使館外交護照，對方否認跟蹤，表示是前往飯店。



相關新聞：傳蕭美琴訪布拉格遭大陸外交官駕車尾隨險釀車禍 捷克外交部「處理中」

捷克警方今天表示，17日已逮捕一名涉嫌替中國情報單位工作的人士，案件已進入刑事程序，其他細節不便透露。

捷克媒體報道，這名人士是中國公民，是官方派駐當地的記者。中國大使館尚未對此表示意見。

針對台方聲稱遭蕭美琴在捷克遭疑是中方人員跟蹤。外交部去年6月曾回應指，台灣是中國的一部分，沒有什麼「副總統」。中國外交人員一貫遵守駐在國的法律法規，民進黨當局無論如何變換花樣搞「倚外謀獨」，企圖挑撥中國和建交國的關係，都掩蓋不了他們的險惡圖謀，也不會得逞。