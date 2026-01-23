台外長：與洪都拉斯下周或有進展

中美洲國家洪都拉斯總統阿斯富拉選前揚言會與台灣復交。台灣外交部長林佳龍昨天表示，下星期二（1月27日）即候任洪都拉斯總統阿斯富拉就職當天後，可以期待台洪關係會有進一步發展。他稱，目前12個邦交國的邦誼都是穩固。

林佳龍在廣播節目上，否認領導人賴清德將出席洪都拉斯新總統就職典禮，並說阿斯富拉下周二才就職，才有權決定外交事務。對於台洪是否恢復邦交，他說，阿斯富拉競選時有提出未來外交上有三個重要地區，即美國、以色列、台灣，台灣是其不可或缺的一環。他也說，台灣跟洪都拉斯才斷交3年，雙方很多人脈、互動都還很熱烈。

較早前，在中國外交部記者會，有記者問中方對阿斯富拉勝選及上述承諾有何評論？外交部發言人林劍說：中方尊重洪都拉斯人民的選擇。中方願同洪方一道，在一個中國原則基礎上，共同推動中洪關係不斷向前發展。