Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

CCTV全程錄︱台灣新北弒雙親逆子被捕 37刀全劈至見骨血液流乾

兩岸熱話
更新時間：19:51 2026-01-19 HKT
發佈時間：16:09 2026-01-19 HKT

台灣發生恐怖倫常殺人案，新北市一對7旬夫婦被啃老族兒子亂刀斬死，過程被家中閉路電視拍下。2名死者共中37刀，刀刀見骨，血液幾乎流光，令法證人員無處落腳。

啃老族嫌父母管教太嚴

疑犯殘忍地弒父殺母後駕車潛逃，警方經2天追緝後，今（19日）傍晚6時15分將疑犯逮捕，並起獲1把美工刀，已帶回警局偵訊。疑犯初步供稱因父母管得很嚴，從小到大都被父母打罵，長期與父母感情不好，已經忍很久了才會買刀預謀犯案。確切犯案動機仍待偵訊釐清。

相關新聞：整容當網紅︱25歲男欲賣父親房產被拒 狂斬20多刀弒父被判無期

台媒報道，兇案發生於新北市蘆洲區，一對擺攤賣葱油餅的7旬老夫婦，18日因男死者表妹聯絡不上報警。警方破門發現男女戶主已在客廳倒卧血泊，身上有多處刀傷。

警方據現場閉路電視影片、鄰居口供及法醫初步判斷，相信兇案發生於17日下午約4時。錄影清楚拍下廖男犯案斬殺父母的全過程，以及廖男清理刀具、換上清潔衣服和逃走的情況。

犯案後洗刀換衫逃走

警方指，疑犯為死者染有毒癮的廖姓男子，閉路電視顯示，疑犯犯案後神色慌張駕電單車離開。兩名死者共中37刀，刀刀深可見骨，由於傷勢太重，二人血液幾乎流光，令現場全被血液覆蓋，法證人員到場後，幾乎沒有乾淨空間可供立足。

 

蘆洲分局成立專案小組追緝疑犯，暫時發現廖男逃至三重區三和路四段160巷及自強路三段110巷口後棄車逃逸。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
01:35
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
突發
5小時前
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
影視圈
6小時前
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
01:25
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
影視圈
8小時前
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 13:15 HKT
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
5小時前
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
00:42
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
社會
8小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
2026-01-18 11:15 HKT
CCTV全程錄︱台灣新北染毒子弒父殺母 37刀全劈至見骨血液流乾
01:15
CCTV全程錄︱台灣新北弒雙親逆子被捕 37刀全劈至見骨血液流乾
兩岸熱話
45分鐘前