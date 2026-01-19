CCTV全程錄︱台灣新北弒雙親逆子被捕 37刀全劈至見骨血液流乾

台灣發生恐怖倫常殺人案，新北市一對7旬夫婦被啃老族兒子亂刀斬死，過程被家中閉路電視拍下。2名死者共中37刀，刀刀見骨，血液幾乎流光，令法證人員無處落腳。

啃老族嫌父母管教太嚴

疑犯殘忍地弒父殺母後駕車潛逃，警方經2天追緝後，今（19日）傍晚6時15分將疑犯逮捕，並起獲1把美工刀，已帶回警局偵訊。疑犯初步供稱因父母管得很嚴，從小到大都被父母打罵，長期與父母感情不好，已經忍很久了才會買刀預謀犯案。確切犯案動機仍待偵訊釐清。

台媒報道，兇案發生於新北市蘆洲區，一對擺攤賣葱油餅的7旬老夫婦，18日因男死者表妹聯絡不上報警。警方破門發現男女戶主已在客廳倒卧血泊，身上有多處刀傷。

警方據現場閉路電視影片、鄰居口供及法醫初步判斷，相信兇案發生於17日下午約4時。錄影清楚拍下廖男犯案斬殺父母的全過程，以及廖男清理刀具、換上清潔衣服和逃走的情況。

犯案後洗刀換衫逃走

警方指，疑犯為死者染有毒癮的廖姓男子，閉路電視顯示，疑犯犯案後神色慌張駕電單車離開。兩名死者共中37刀，刀刀深可見骨，由於傷勢太重，二人血液幾乎流光，令現場全被血液覆蓋，法證人員到場後，幾乎沒有乾淨空間可供立足。

蘆洲分局成立專案小組追緝疑犯，暫時發現廖男逃至三重區三和路四段160巷及自強路三段110巷口後棄車逃逸。