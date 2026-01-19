Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

集體中毒︱台中年貨試食會13人不適送院 竟是一氣體作怪

兩岸熱話
更新時間：11:01 2026-01-19 HKT
發佈時間：11:01 2026-01-19 HKT

台北周日有年貨試食活動發生集體中毒事件，活動舉辦途中陸續有多名民眾不適，消防抵達發現一氧化碳濃度達300多ppm，立即疏散群眾，並將現場13名意識清醒的傷患分別送醫救治。

約200人緊急疏散

事故現場為台北松山區南京東路四段兆基文教大樓，18日下午3時5分，疑因大會在場內以氣體爐明火煮食，但又通風不良，致一氧化碳積聚，陸續有人不適。

台北有年貨試食會發生一氧化碳集體中毒事件。中時

消防接報抵達，經偵測發現一氧化碳數值異常偏高，研判是氣體燃燒不完全所致，隨即協助現場人員疏散約200名民眾至通風處。

據警方與消防人員初步調查，送醫的共有13名傷者，3男（各約40幾歲、13歲、50幾歲）；10女（各約70幾歲、30幾歲、9歲、70幾歲、20幾歲、30幾歲、40幾歲、14歲、30幾歲），分別都送往醫院救治。

 

