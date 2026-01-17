Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中天主播林宸佑被收押 涉利誘台軍拍效忠大陸影片

兩岸熱話
更新時間：19:10 2026-01-17 HKT
發佈時間：19:10 2026-01-17 HKT

綽號「馬德」的台灣中天新聞知名記者兼主播林宸佑，17日傳出疑涉台灣「國安法」相關罪名，遭高雄橋頭地檢署搜索住處，收押禁見。據台媒報道，林宸佑涉嫌利誘現役及退伍軍人手持大陸五星紅旗拍攝投敵影片及刺探台軍機密。

據台灣中央社報道，此案有6人涉案，目前5人收押、1人候審中。

《鏡週刊》報道，全案緣於檢調單位鎖定一名陳姓台軍海陸中士因欠債缺錢，在網上結識暱稱「吉祥」的中國大陸人士。為了20萬元新台幣報酬，在高雄住處依對方指示手持五星旗拍攝投降影片，且表態台灣屬於中國。

中天電視表示，對案情毫無所悉，無可回應。「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息」。

林宸佑是中天新聞政治組立法院記者兼主播，2024年曾因選罷法與民進黨多名立委發生衝突而引起關注。

