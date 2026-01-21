中天主播林宸佑被收押 國台辦：民進黨政治打壓

綽號「馬德」的台灣中天新聞知名記者兼主播林宸佑，17日傳出疑涉台灣「國安法」相關罪名，遭高雄橋頭地檢署搜索住處，收押禁見。據台媒報道，林宸佑涉嫌利誘現役及退伍軍人手持大陸五星紅旗拍攝投敵影片及刺探台軍機密。大陸國台辦今天回應稱，這是民進黨在打壓政治異己、亂扣滲透帽子，製造「綠色恐怖」。

回應林宸佑案，大陸國台辦彭慶恩21日批評民進黨濫用司法，亂扣滲透帽子已不是第一次。

國台辦發言人彭慶恩周三（21日）在例行記者會上就事件回應稱，民進黨濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣滲透帽子，已經不是第一次了。他還說，民進黨以一黨一己之私製造「綠色恐怖」，煽動兩岸對立對抗，必遭反對。

涉利誘台軍拍效忠大陸影片

據台灣中央社報道，林宸佑等6人遭收押禁見，其中有5名現退役軍人，服役單位涵蓋陸軍、海軍等；橋檢表示，續溯源清查金流，以及相關涉案人員。

《鏡週刊》此前報道，全案緣於檢調單位鎖定一名陳姓台軍海陸中士因欠債缺錢，在網上結識暱稱「吉祥」的中國大陸人士。為了20萬元新台幣報酬，在高雄住處依對方指示手持五星旗拍攝投降影片，且表態台灣屬於中國。



中天電視表示，對案情毫無所悉，無可回應。「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息」。



林宸佑是中天新聞政治組立法院記者兼主播，2024年曾因選罷法與民進黨多名立委發生衝突而引起關注。