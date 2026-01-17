Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

解放軍無人機進南海東沙島領空 南部戰區：完全正當合法

兩岸熱話
更新時間：18:38 2026-01-17 HKT
發佈時間：18:38 2026-01-17 HKT

台灣軍方17日稱，1架解放軍監偵無人機於17日清晨進入東沙島領空，台軍方發出廣播警告後，無人機離去。解放軍南部戰區17日下午作出回應，強調南部戰區組織無人機位中國東沙島附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法。

東沙島是南海東沙群島的主島，面積1.8平方公里，是南海數百個島礁中最大的島嶼之一，目前由台灣實際控制，有台灣海巡署及海軍官兵長期駐守。

台灣軍方表示，17日凌晨5點44分偵獲1架解放軍監偵無人機，進入台灣西南空域活動，並於凌晨5時41分接近東沙；台軍隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。                                           無人機於凌晨5時44分，進入東沙島領空，高度位於守軍防空武器射程外，經台方以廣播警告後，無人機於凌晨5時48分離去。台軍表示，解放軍此舉是「高度挑釁、不負責任」，嚴重破壞區域和平穩定。

