台中打手基地案︱3殺人犯潛逃警被指懶懶閒 7網民起底發相通緝

台灣台中2021年的「大雅打手訓練基地」大亂鬥」案，導致1死3重傷。13名被告分別判囚12年至14年，但當中有3人被發現先後棄保潛逃，當地約7萬網民不滿警方未有積極通緝危險的殺人犯歸案，自行搜出3名逃犯照片，放上網通緝自救。

網民質疑放任逃犯全台走

「大雅打手訓練基地」毆鬥殺人案中，3名犯人蔣啟勛、段傳叡及林家賢，先後在交保後潛逃，當中林家賢於去年8月逃亡，是最後棄保的一人。

網民自發將台中打手基地案中的3名殺人潛逃犯的照片公開。中時

台中打手基地案導致1死3重傷。中時

3名殺人犯至今未落網的消息曝光後，引發台灣網民憤怒，認為警方未有積極通緝，又沒有向民眾示警危案中危險人物仍在全台四周走。相關帖文迅即獲逾7萬人點讚分享。

有網民不值警方無作為，自行在高檢署通緝系統中，找出3逃犯的照片，在網上公開提醒民眾小心。

許多人紛紛留言「三X殺人犯5萬交保？」、「不公布長相，擱這玩狼人殺」、「太誇張了，居然可以讓殺人犯潛逃？還一次3個？」、「笑死，殺人犯再交保啊！這種垃圾就不應該交保」、「全台灣逛大街」、「這種東西（相片）就是要直接公布到各大電子看板上，還有交通工具的電視牆上即時通知，怎麼還要我們自己去查」。

「大雅打手訓練基地」案，管芥寬於台中大雅成立「打手訓練基地」，內設籃球場、健身房、搏擊擂台，前後招募20多人。2021年間，管男懷疑手下連紹雄背叛組織，率眾打斷對方手腳。連男事後與13名同夥，攜帶鎮暴空氣槍、鐵鎚、開山刀等武器衝回基地，雙方爆發激烈衝突，。

管芥寬被痛毆、手腳筋也被挑斷；連紹雄一方撤退時，受傷的連男被留在現場，結果被圍毆至死。

管芥寬一審依殺人罪判17年，二審改依主持犯罪組織罪判4年6月；其餘13名成員分別依殺人、組織等罪，判12年至14年不等，其中開槍射殺連男的蔣啟勛遭判13年8月，另名共犯段傳叡則被判12年10月，全案於去年3月最高院駁回上訴定讞。

未料，蔣啟勛判刑確定後未到案執行，段傳叡也隨後失聯，2人先後棄保潛逃遭通緝。近日共犯林家賢以5萬元交保後，去年8月7日也未到案執行，檢警至今仍未尋獲，本月7日認定林已逃亡，法院裁定沒收其保證金，並發布通緝。