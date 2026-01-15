Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案︱調查結果公布：兇手張文反社會人格 斷定輕生而非意外

台北上月發生隨機殺人案，造成4死11傷。台北地檢署15日公布調查結果，指兇手張文未收過不明資金，也未有共犯，是單獨犯案，試圖透過犯罪來展示自身影響力，但最終畏罪自殺。種種證據也顯示，他墮樓身亡之處南西誠品便是殺人計畫的最後一站。

曾提「死前要幹票大的」

據「中時新聞網」報道，檢方查出，張文從2023年12月17日前就萌生犯案之意。根據調查，張文個性壓抑、人際關係貧乏，具反社會傾向，檢警查訪他的國中、高職、大學同學，以及服役時的班長、保安公司同事，確認他個性內向、木訥、壓抑，另經檢視其名下之Line、Facebook、Discord等社媒帳號，也顯示他社媒參與程度有限，大學畢業、就業期間之社交人際關係呈現相當貧乏狀態。

相關新聞：台北隨機傷人案︱調查報告：成就不如家人預期 疑兇信心崩潰報復社會

相關新聞：台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店

另根據張文的家人稱，他確實與家人關係疏離，尤以2021年6月間自保安公司離職後，幾乎與家人斷聯。

檢方傳喚兩名證人也指出，張文曾講「要殺人」之類的話，也曾提及「想在死之前幹一票大的」。檢方認定，張文長期以來與父母失聯，與手足疏離，家庭關係明顯斷裂、現實社交圈極度貧乏，處於極度疏離、社會孤立的狀態。

分析「手勢」破解平板密碼

另外，也未有證據顯示張文有收受不明資金及有組織、共犯協助的狀況，且依其「攻擊計畫書」所載，他未有後續逃脫相關的規劃，確實是輕生而非意外。檢方認定，張文涉有槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾、公共危險、殺人及殺人未遂共8罪嫌，但他已經死亡，故依刑事訴訟法規定做出不起訴處分。

據張文的「攻擊計畫書」時序所載，於中山百貨攻擊後即計畫終結，未有後續規劃，顯見墮樓並非意外。因為張文身亡，其手提電腦及平板電腦中的內容成為調查的重要資料，警方為破解密碼，在閉路電視中發現他2025年11月17日曾前往北車場勘，當時便有拿出平板電腦，遂以畫面邀集專家鑑識，透過其手勢分析出平板密碼，而後用平板連上雲端，這才得以窺見他的攻擊計畫書。

