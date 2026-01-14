Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉性侵女兒348次 台狼警開庭前夕陳屍家中

兩岸熱話
更新時間：20:00 2026-01-14 HKT
發佈時間：20:00 2026-01-14 HKT

台北市警察局捷運警察隊一名53歲鄭姓主管涉嫌長期性侵親生女兒，被檢方依數百次犯罪事實起訴，士林地方法院原定將於14日開庭審理此案，而該名主管11日被發現在其住所身亡，詳細死因待進一步調查。

綜合中時新聞網、東森新聞雲等台媒報道，涉事主管的女兒報案指控父親自其年幼時起長期對其實施性侵害，士林地檢署隨後展開偵查，經調查認定該名主管自2010年至2017年對女兒實施性侵348次。檢方認為，涉事主管嚴重違反人倫，對被害人的身心發展造成難以磨滅的創傷，因此依法提起公訴，並向法院請求對其處以重刑。

台北市警局一名小隊長被控性侵，原本14日第一次開庭審理，11日被發現陳屍家中。中時資料照
報道提到，涉事男子當時代理台北市警察局捷運警察隊某分隊的分隊長，案發後被停職。本月11日晚間，涉事主管被發現在其租住的房屋內身亡，經轄區警方初步勘查，現場無打鬥痕跡，排除他殺嫌疑，研判為輕生。現場未留遺書，檢警12日驗屍後將遺體發還家屬。

