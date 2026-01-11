Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣82歲阿伯18拳連轟巴士司機 網民：老當益壯︱有片

兩岸熱話
更新時間：12:45 2026-01-11 HKT
發佈時間：12:45 2026-01-11 HKT

香港地鐵有72歲阿伯不甘爭位被阻，拳打女乘客引起公憤。台灣也有82歲老翁，不滿巴士司機駕駛技術，連打司機18拳，在當地網絡成為熱話。

碎碎念批司機不專心開車

社交平台Threads流傳影片顯示及台媒報道，一輛開往板橋的847路巴士，8日晚，一名82歲黃姓老翁，在車程中不斷向60歲林姓司機詢問「亞東醫院站到了沒」，又不停在司機旁抱怨及碎碎念，批評司機未有專心駕駛。

巴士駛至亞東醫院捷運站後，黃姓老翁未有下車，情緒激動與司機爭吵，之後黃翁對司機出拳攻擊，對司機頭部連打18拳，司機不斷舉手擋格，最終抱著黃翁雙腿，試圖令對方失去重心。

二人在車門僵持之際，有外國男子協助司機，從後把黃翁一拉，幫助司機脫困。

警方到場後，林姓司機及黃翁均有受傷，堅持互告，警方於是帶二人回派出所偵辦。

許多台灣網民替司機不值，辛勞駕駛，卻遇上不講理的「奧客」，「司機好可憐...工作累還要被折磨」、「失智老人要照顧好，不要讓他出來趴趴走」、「82歲卻可以在數秒內揮出18拳，真是老當益壯」、「希望司機告死那個北七老人」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1受傷昏迷
突發
4小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
17小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
21小時前
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇聞趣事
5小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
19小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
17小時前
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
21小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT