台灣82歲阿伯18拳連轟巴士司機 網民：老當益壯︱有片

香港地鐵有72歲阿伯不甘爭位被阻，拳打女乘客引起公憤。台灣也有82歲老翁，不滿巴士司機駕駛技術，連打司機18拳，在當地網絡成為熱話。

碎碎念批司機不專心開車

社交平台Threads流傳影片顯示及台媒報道，一輛開往板橋的847路巴士，8日晚，一名82歲黃姓老翁，在車程中不斷向60歲林姓司機詢問「亞東醫院站到了沒」，又不停在司機旁抱怨及碎碎念，批評司機未有專心駕駛。

巴士駛至亞東醫院捷運站後，黃姓老翁未有下車，情緒激動與司機爭吵，之後黃翁對司機出拳攻擊，對司機頭部連打18拳，司機不斷舉手擋格，最終抱著黃翁雙腿，試圖令對方失去重心。

二人在車門僵持之際，有外國男子協助司機，從後把黃翁一拉，幫助司機脫困。

警方到場後，林姓司機及黃翁均有受傷，堅持互告，警方於是帶二人回派出所偵辦。

許多台灣網民替司機不值，辛勞駕駛，卻遇上不講理的「奧客」，「司機好可憐...工作累還要被折磨」、「失智老人要照顧好，不要讓他出來趴趴走」、「82歲卻可以在數秒內揮出18拳，真是老當益壯」、「希望司機告死那個北七老人」。