尿道塞水蛭︱23歲壯男為「奇特效果」做怪事 誤信網上資訊最終痛到面容扭曲

網上充斥假資訊，盲目信納隨時惹禍上身，甚至有損身體。內地《大河報》報道，河南鄭州早前有一名年輕男子到該醫急症室，事後醫生發現男子尿道竟有一條水蛭，讓他不忍劇痛而救診。



據報道，當時男子臉色蒼白、滿頭冷汗抵達醫院急症室，他佝僂著身體，雙手緊捂下腹，面上因劇痛和恐懼而扭曲。醫生即時替他進行超聲波檢查，結果發現男子膀胱內有正在蠕動的條狀異物，周圍還有出血現象。

超聲波檢查下，水蛭被發現在病人膀胱內寄居。《大河報》

醫生取出水蛭。《大河報》

泌尿外科副主任醫生透過內窺鏡檢查，赫然發現膀胱內有一條長約5至6厘米的水蛭，吸吸付在膀胱黏上，更出現嚴重充血水腫，因而讓男子劇痛和無法小便。

醫生見狀，即時經尿道，從膀胱取出這條已經吸飽血、體態臃腫的水蛭。手術完成，男子疼痛瞬間消失。

事後經了解，病人小鄭（化名）年僅23歲，不久前在網上看到一些「偏方」傳言，出於好奇和獵奇心理，從網上買來活水蛭，再塞入自己的尿道，水蛭順著尿道向內爬行，在膀胱寄居。小鄭還以為有某種「奇特」的效果，最終換來的只有劇痛和後悔。

手術或至不可逆二次傷害

內地泌尿外科醫生單中傑說，有人因好奇心驅使，將溫度計、電線、鋼珠，甚至活體生物放入尿道。由於尿道和膀胱黏膜非常嬌嫩，異物進入極易導致劃傷、穿孔、感染、出血，像水蛭這類活體生物，還會吸血、釋放毒素，引發嚴重炎症、貧血甚至敗血症，危及生命。

單中傑補充，膀胱鏡取出雖是常用方法，但手術本身有風險，且對尿道和膀胱可能造成不可逆的二次損傷，或留出現慢性疼痛、排尿功能障礙、反復感染等問題。

