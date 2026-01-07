國台辦：劉世芳、鄭英耀列「台獨」頑固分子　陳舒怡列打手幫兇

國務院台辦周三（7日）舉行例行新聞發布會。發言人陳斌華宣布，將台灣內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨」頑固分子，依法實施懲戒，將「綠色司法打手」，台灣檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨」打手幫凶，依法終身追責。



陳斌華表示，劉世芳、鄭英耀台獨惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭2人進行懲處，列入「台獨」頑固份子清單，並禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門，限制劉、鄭的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。

陳斌華表示，劉世芳赤裸裸宣揚「台獨」分裂謬論，大肆打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶；鄭英耀鼓吹謀獨挑釁言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作。

陳斌華隨後宣佈第二項決定，將陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，依法終身追責。他指出陳舒怡羅織罪名，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，製造綠色恐怖，並繼續徵集陳舒怡的違法線索和證據。

陳斌華進一步說明，目前公佈的「台獨」頑固份子有14人，台獨打手幫兇12人，強調凡是以身試法的「台獨」份子，無論身在何處都將採取一切必要措施，依法懲治、終身追責。