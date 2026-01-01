2026新年︱高雄男除夕夜酒後不滿男女燒炮仗 舉改造槍射傷二人

普天同慶新年到來，但台灣卻發生因瑣事開槍傷人事件。中央社報道，高雄一名劉姓男子昨日除夕夜酒後原本要去找女友，疑似在路上看見1男1女放鞭炮，心生不滿上前理論發生口角，隨後拿出改造手槍射擊，導致2人受傷。警方在現場發現4粒彈殼，已將劉男帶回偵訊。

據警方消息，劉男去年12月31日晚間喝酒後，原要前往三民區找女友跨年，但在途中聽到民眾燒炮仗，心生不滿上前理論，雙方發生口角糾紛。劉男掏出改造手槍朝一男一女開槍，導致2人受傷，幸無生命危險。

警方於昨天晚間11時30分獲報後趕抵現場逮捕劉男，現場遺留4枚彈殼。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。