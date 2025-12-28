Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北上海雙城論壇︱蔣萬安與龔正會面 「只要願意溝通，和平穩定就有可能」

兩岸熱話
更新時間：11:56 2025-12-28 HKT
發佈時間：11:56 2025-12-28 HKT

台北市長蔣萬安星期天（12月28日）飛往上海出席雙城論壇的主論壇。上海市長龔正論壇前會見蔣萬安，稱蔣萬安是上海人民老朋友，指他對推進上海和台北兩座城市的務實合作做出積極努力和貢獻。

二人會面時交換紀念品，龔正致送上印有上海市花「白玉蘭」的彩瓷瓶，蔣萬安則贈刻有台北各大地標的錫盤，中間更刻有「雙城好、兩岸好」字樣。蔣萬安在會面時表示，雙城論壇像是一顆定心丸，告訴兩岸的民眾，也告訴海內外的朋友：只要願意溝通，和平穩定就有可能。

蔣表示，這次到上海的感覺就是「快」。從台北起飛到降落，航程時間跟搭高鐵去高雄看朋友差不多。「這讓我很有感觸：其實只要有心、願意交流，雙城的距離可以很近，兩岸的距離也一定不遠。」蔣萬安說，大家常說念念不忘，必有迴響。今年的雙城論壇雖然稍微晚了一點，但就像老朋友見面，只要心意在，晚一點也是「水到渠成」。

龔正：蔣萬安是上海人老朋友

龔正同場表示：「蔣萬安市長也是上海人民的老朋友了，前年親自率團到上海來參加雙城論壇，為推進我們兩市的務實合作做出了積極努力。」

雙城論壇本周在上海登場，由於台北早前發生無差別襲擊事件，蔣萬安縮短個人行程，僅出席星期天上午舉行的主論壇，並在當天返回台北。
 

