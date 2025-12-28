台灣宜蘭7級地震︱女看護奮身護婆婆免受傷 55秒片感動8萬網民

台灣宜蘭昨日（27日）發生7級強震，嘉義以北區域震度4級以上，不少人嚇得奪門而出。台北市發生感人一幕，一名看護在地震當下，明明非常恐懼，仍邊哭邊搏命死抱床上婆婆的的頭，用肉身阻擋可能發生的意外。影片感動無數網民。



一名網民在Threads上貼出影片，只見女看護原本在旁玩手機。地震發生時，看護即放下手機，拿起旁邊的枕頭蓋住自己的頭，又拼命保護床上婆婆的頭部，喊著不要動，而婆婆則是伸手安撫看護，邊說著不要緊，好啦，免驚了。

動人一幕影片曝光，即獲逾8萬人按讚，網友們大讚：「這看護要好好珍惜，因為她第一個守護的是你的家人，希望你們能把她當家人珍惜，畢竟來到異地工作，這邊沒有家人跟朋友」、「好盡責的看護，好暖心的阿嬤」、「兩個人都好讚，一個拼命保護，一個不斷安撫」、「她真的很害怕，但還是沒有忘記保護阿嬤，真的很棒」。