台東發生6.1級地震 深度11.9公里 其後發生多次餘震

更新時間：19:15 2025-12-24 HKT
發佈時間：19:15 2025-12-24 HKT

台灣氣象部門下午5時47分台東錄得6.1級地震（北緯22.86度，東經121.12度），深度11.9公里，其中台東縣地區最大震度達到5弱，花蓮縣、屏東縣最大震度也達到4級。花蓮、屏東震感較強，台北亦有震感。其後，傍晚6時39分、6時48分又分別發生3.7級小區域地震。至7點07分發生3.1級地震，震央在台東縣政府西北西方10.1公里處，深度5公里，屬於極淺層地震。台灣氣象署地震測報中心表示，地震主要成因是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊碰撞所產生，提醒在未來3天至一周可能會有5.5至6之間的餘震。

據中央社，12月24日下午5時47分左右台東地區發生顯著有感地震，地震發生後，氣象署針對台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。發布災防告警訊息（國家級警報），提醒民眾東部海域發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。台氣象部門稱該次地震為6.1級。

其後，傍晚6時48分台東縣卑南鄉發生3.7級小區域地震，震央在台東縣政府西北西方10.6公里處，深度5.5公里，屬於極淺層地震，最大震度為2級，出現在台東縣卑南、台東縣台東市。

