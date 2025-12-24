台北隨機傷人案︱張文被形容「標準宅男」 受日漫影響犯案？

台灣27歲男子張文於台北隨機襲擊途人，之後跳樓輕生，另釀成3死11傷慘案。警方專案小組事後拼湊張文的網路足跡，希望能找出犯案動機，警方發現張文是一個標準宅男，喜歡同人動漫及手遊；同時在網路搜尋大量鄭捷的資料。

台灣《聯合報》報道，張文喜歡其中一部動漫是「無職轉生：到了異世界就拿出真本事」，講述一個沒有人生目標也沒有工作的男人，喪失生活希望，卻因意外死亡，轉生到魔法與劍的世界，從此迎向種種冒險，決心用新的生命，反省自己並認真活下去。

該動漫是改編自日本輕小說，曾於小說網站成為人氣第一名。讓人注意的是，男主角的設定，一開始是在現實世界沒有工作也沒有目標的尼特族，因為死亡獲得在異世界新生。

玩手遊「Horizon Walker」

另外張文也愛玩手遊，他在10月策劃犯罪時，也上網玩手遊「地平線行者Horizon Walker」，遊戲是融合獨創世界觀的回合制RPG遊戲，遊戲簡介要玩家和穿越次元來而來的魅力女性們，一起與諸神展開對戰，世界觀是繁榮的人類文明因突然出現的次元「裂縫」而迎來滅頂之災。



有警方說，從張文的愛好來說，可以看出他和一般的年輕人沒兩樣，喜歡動漫與手遊，但網路搜索動漫的同時，卻也搜尋大量鄭捷的故事，可以看出極為推崇鄭捷，因此張文犯罪動機，成為警方仍在釐清的重點。