台北隨機傷人案︱網上發帖稱「高雄車站成下一目標」 男大生被捕

台北上周五（19日）發生襲擊事件。狂男張文無差別襲擊民眾，最終墮樓身亡，同時釀成3死11傷。有網民事後在社交平台Threads上發文預告高雄車站將成為下一個襲擊目標，「將於12月25在高雄車站發動更大事件」，引起高雄檢警重視。

《自由時報》和中時新聞網報道，警方追查帖文源頭，發現帖文IP位置在越南，而高雄一名就讀電機系的陳姓男大學生，試圖登入該篇帖文者的賬號，又另設新帳號，將該篇貼文內容複製後轉發。

大學生稱不認識張文

橋頭地檢署周六調查，將陳姓男大學生拘提到案；他到案否認恐嚇行為，也提到不認識張文，並辯稱為了提醒大眾注意，才大量轉發帖文。

檢方指出，陳姓男大學生所為涉嫌刑法恐嚇公眾等罪嫌，犯罪嫌疑重大，要求保釋金5萬元新台幣（約1250港元）。

