台北隨機傷人案︱網上湧逾20則模仿「無差別攻擊」留言 警速查速辦已拘4人

更新時間：20:50 2025-12-21 HKT
發佈時間：20:50 2025-12-21 HKT

台北上周五（19日）發生襲擊事件。狂男張文無差別襲擊民眾，最終墮樓身亡，同時釀成3死11傷。有網民事後在社交平台Threads上發文預告高雄車站將成為下一個襲擊目標，「將於12月25在高雄車站發動更大事件」，警方拘捕涉案男大生。截至21日中午，台灣網絡湧現約20則擬模仿「無差別攻擊」訊息，警方已拘捕3人。

相關新聞：台北隨機傷人案｜網上現恐嚇帖文 自稱疑犯張文「兄弟」 揚言下目標襲高雄車站

《自由時報》和中時新聞網報道，警方追查帖文源頭，發現帖文IP位置在越南，而高雄一名就讀電機系的陳姓男大學生，試圖登入該篇帖文者的賬號，又另設新帳號，將該篇貼文內容複製後轉發。

大學生稱不認識張文

橋頭地檢署周六調查，將陳姓男大學生拘提到案；他到案否認恐嚇行為，也提到不認識張文，並辯稱為了提醒大眾注意，才大量轉發帖文。

相關新聞：台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」

檢方指出，陳姓男大學生所為涉嫌刑法恐嚇公眾等罪嫌，犯罪嫌疑重大，要求保釋金5萬元新台幣（約1250港元）。

此外，刑事警察局21日指，張文案發後，截至21日中午，網絡湧現20則恐嚇、暴力威脅或揚言「無差別攻擊」留言或帖文，警方已拘捕3人，涉犯恐嚇公眾維安罪，涉及「原計劃是板南站內」、「真的有人做了我想做的事」等留言。

刑警局指，已成立專案，針對散布暴力威脅、煽動等內容，採取速查速辦，維護社會安全。

