台北隨機傷人案｜民眾目擊慘劇唔識避難？ 學者拆解「缺危機意識」之謎

台北19日發生持刀傷人案件，大量現場片段事後在網上流傳，有網民發現，部分現場人員起初看到兇手張文持長刀意圖作案時，仍然後知後覺，在附近閒庭漫步，質疑台灣民眾缺乏危機意識。有台灣教授在網上坦言，在面對攸關生命安全的突發事件時，當下動不了並非不夠聰明或不夠警覺，而是大腦瞬間接收過多衝突訊息，啟動保護機制，導致身體短暫僵住。

台北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授郭葉珍在社交平台上分享親身經歷，她大學時期曾在西餐廳駐唱，某次餐廳辦周年慶活動，她正在唱歌時突然聽見槍響，緊接著現場傳來尖叫聲，她當下本能站起身查看，卻發現周遭同事全都趴在地上。

而她當時也無法消化眼前狀況，整個人愣在原地，直到同事朝她揮手示意，她才回過神來，趕緊往辦公室方向奔跑。根據同事的說法，當時槍手疑似有特定目標，並未打算持續攻擊，這也讓她沒有成為「移動的活靶」。

關鍵在於是否受過訓練

郭葉珍提到，面對這類突如其來、攸關生命安全事件，關鍵不在於聰不聰明或不夠警覺，而是是否曾受過訓練與演練。當下無法反應，是因為大腦瞬間接收到過多衝突訊息，聲音、畫面與情境都不合理，理性判斷系統尚未接手，身體便先陷入僵住的狀態。

她強調，身體應該需要一早就知道答案，不必思考就能立刻做出決定，危急時刻沒有僥倖，唯有平時不斷討論與演練，讓身體記住反應，當不合理的聲音再次出現時，才能少一秒僵住，多一秒保護自己。