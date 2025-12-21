台北隨機傷人案︱張文計劃再襲擊？ 資深台警分析：沒有帶全部「彈藥」

台灣27歲男子張文前晚在台北捷運等多處隨機殺人，造成包括其在內3死11傷，最後走入誠品南西店後墮樓身亡。台灣傳媒報道，資深刑警分析，張文犯案前已有周詳計劃，包含事前勘查環境、將藏匿處自租住地轉移至附近商旅（商務酒店）、犯案過程多次變裝，而且並未帶出所有預備武器，顯示其完成兇（19日）行動後，或打算逃離現場，不排除計劃進一步進行更大襲擊。

事前準備35個汽油彈

台灣Ettoday報道，警方發現，張文事前共準備35顆汽油彈、24顆煙霧彈及13把刀具，但實際行動時僅攜帶並使用其中一部分，其餘仍留在商旅內。資深警員指出，如果張文原本打算犯後尋死，理應一次帶足所有武器，但保留大量「彈藥」，顯示仍有後續行動規劃的可能。

資深刑警續稱，張文在中山站及誠品南西店附近，先於大馬路投擲煙霧彈轉移民眾注意力，隨後再衝向人群隨機砍人，顯示其犯案手法一致且具高度計劃性。



警方調查，張文除準備煙霧彈、汽油彈與刀械外，還購買防毒面具、雨衣、帽子、戰術背心、護膝等裝備，計劃至少變裝5次，企圖在犯案過程中不斷更換外觀，藉此在人群中消失，故有周詳逃走計劃。

有周詳逃走計劃

警方也指出，張文在犯案前即曾實地勘查環境與路線，但進入誠品南西店後，疑出現問題而最終墮樓。

台灣法醫高大成也表示，從張文事前準備的周密程度來看，並不排除其原本並未打算立即尋死，後來可能因現場人潮眾多、逃脫困難，加上遭追捕而墜樓。高大成指出，未來可從張文的傷勢研判其當時意圖，若為頭部重創，可能為自殺；若主要為腳部或下半身骨折，則不排除仍試圖逃跑。

