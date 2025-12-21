Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案︱張文計劃再襲擊？ 資深台警分析：沒有帶全部「彈藥」

兩岸熱話
更新時間：09:35 2025-12-21 HKT
發佈時間：09:35 2025-12-21 HKT

台灣27歲男子張文前晚在台北捷運等多處隨機殺人，造成包括其在內3死11傷，最後走入誠品南西店後墮樓身亡。台灣傳媒報道，資深刑警分析，張文犯案前已有周詳計劃，包含事前勘查環境、將藏匿處自租住地轉移至附近商旅（商務酒店）、犯案過程多次變裝，而且並未帶出所有預備武器，顯示其完成兇（19日）行動後，或打算逃離現場，不排除計劃進一步進行更大襲擊。

相關新聞：台北隨機傷人案｜張文丟煙霧彈斬死3人 5人仍救治中 警料策劃逾半年

事前準備35個汽油彈

台灣Ettoday報道，警方發現，張文事前共準備35顆汽油彈、24顆煙霧彈及13把刀具，但實際行動時僅攜帶並使用其中一部分，其餘仍留在商旅內。資深警員指出，如果張文原本打算犯後尋死，理應一次帶足所有武器，但保留大量「彈藥」，顯示仍有後續行動規劃的可能。

資深刑警續稱，張文在中山站及誠品南西店附近，先於大馬路投擲煙霧彈轉移民眾注意力，隨後再衝向人群隨機砍人，顯示其犯案手法一致且具高度計劃性。

警方調查，張文除準備煙霧彈、汽油彈與刀械外，還購買防毒面具、雨衣、帽子、戰術背心、護膝等裝備，計劃至少變裝5次，企圖在犯案過程中不斷更換外觀，藉此在人群中消失，故有周詳逃走計劃。

相關新聞：台北隨機傷人案｜張文北捷犯案後「裝路人」疏散 網民意外拍下曝光畫面｜有片

有周詳逃走計劃

警方也指出，張文在犯案前即曾實地勘查環境與路線，但進入誠品南西店後，疑出現問題而最終墮樓。

台灣法醫高大成也表示，從張文事前準備的周密程度來看，並不排除其原本並未打算立即尋死，後來可能因現場人潮眾多、逃脫困難，加上遭追捕而墜樓。高大成指出，未來可從張文的傷勢研判其當時意圖，若為頭部重創，可能為自殺；若主要為腳部或下半身骨折，則不排除仍試圖逃跑。

相關新聞：台北隨機傷人案｜法醫分析：張文刀刀致命「手法專業」 墮樓非畏罪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
16小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
14小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
18小時前
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
13小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理。蔡楚輝攝
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理
突發
6小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
影視圈
23小時前
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
投資理財
4小時前
法醫分析張文隨機斬人案。
台北隨機傷人案｜法醫分析：張文刀刀致命「手法專業」 墮樓非畏罪
兩岸熱話
12小時前