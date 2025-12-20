台北隨機傷人案｜高中同學指兇手張文性格孤僻 因一事遭軍方汰除後與家人斷聯繫

台北捷運19日晚間發生持刀傷人案件，造成4人死亡（包括疑兇），犯案後張文從南西誠品頂樓墮樓身亡。有網友搜出他的Facebook，只見他好友不多。據台媒體報道，張文在學生時期個性雖然較為孤僻，但為人不壞，甚至相當熱心助人，沒想到他最後會變成這樣。

遭軍方汰除後多年未回家

據《ETtoday新聞雲》報道，張文的郭姓高中同學回憶，2人就讀於桃園楊梅的永平高中，因就讀餐飲科建教合作班，高一、高二多在校內上課，高三則全班進入三井集團旗下餐廳實習。郭姓同學表示，張文在校期間個性較為孤僻，鮮少主動與同學來往，平時僅與一名同學交情較深，課餘時間也較少參與同儕活動，學業表現並不特別突出。

不過，郭姓同學也提到，張文平時待人不差，「有人需要幫忙，他常常會第一個跳出來」，在同學眼中是個乖巧、安分的學生。對於張文畢業後的巨大轉變，郭姓同學直言相當震驚，「真的不知道這幾年發生了什麼事，變化會這麼大，甚至走上這條路」。

另據《中時新聞網》報道，警方了解，張文家境尚可，父親是工程師、母親是工廠會計，張文的父親長期採取較為嚴格的管教方式，研判因此導致張文自小性格叛逆，與父母、兄弟關係不睦。

相較之下，張文對於槍械及相關軍事設備表現出高度興趣，警方研判，這可能與他利用煙霧彈犯案的手法有關。

張文過去曾是空軍志願役士兵，卻在2022年間涉嫌自導自演酒駕事件，隨後遭軍方汰除，此事件後，張文多年未再返家，家人只能透過資金流動紀錄掌握他的行蹤。