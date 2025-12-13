Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台屏東「溜蛇」男遭纏頸跌穿頭 發文道歉承認錯誤示範

更新時間：11:38 2025-12-13 HKT
發佈時間：11:38 2025-12-13 HKT

台灣屏東有飼主「溜蛇」期間，被頸上的蟒蛇勒暈，倒地時撞到地上「跌穿頭」，血濺大街，現場民眾慌忙拿起棍棒驅打蟒蛇救人。飼主事後在網上發文道歉，並表示寵物蟒蛇經獸醫檢查，證實無受傷。

獸醫檢查證蟒蛇無受傷

據中時新聞網，屏東縣九如鄉26歲林男11日下午約4時，把寵物蛇掛在脖子上「遛蛇逛大街」，驚悚行為嚇壞不少路人。

相關新聞：「心郁郁」︱女子慌失失闖福田口岸 海關胸圍撿4活蟒︱有片

林男行至中途，蟒蛇突然纏著主人頸部，令他缺氧頭暈，最終不支暈倒，落地時後腦撞至頭破血流。

現場目擊民眾隨即報警，並有人找來棍棒等器械，挑拍蟒蛇，把牠從林男頸上驅走。之後救護人員到場，將林男送走，送醫後無大礙。

據了解，林男過去也多次帶蛇出街，不少民眾也曾被他嚇到。林男曾透露，曾經被寵物蛇咬傷送醫，但仍不改「溜蛇」習慣。

林男12日下午在Threads發文，就事件道歉，透露涉事蟒蛇當日狀態不佳，疑在發情仍帶出街，是非常錯誤的示範，也令公眾對蟒蛇有負面影響，承諾未來即使有必要帶蛇外出，也會放在外出包來。

此外，他表示，事後帶涉事的花崗岩緬甸蟒到獸醫處檢查，確定牠並無任何受傷。

 

 
 

