中國觀察：台灣經濟增長破7 民眾因何無感？

兩岸熱話
更新時間：08:44 2025-12-11 HKT
發佈時間：08:43 2025-12-11 HKT

台灣領導人賴清德近日接受《紐約時報》訪問稱，台灣今年經濟增長率達7.37%，並誇口「要協助中國解決經濟問題」，希望大陸方面「不應考慮如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好」。國務院台辦發言人陳斌華昨天回應，賴清德信口開河、自不量力，企圖靠玩數字遊戲誤導輿論、欺騙民衆，「預計今年全年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，真不知賴清德哪里來的自信」。

相關新聞：中國觀察：日本「理解尊重」不等於承認

雖然台灣GDP總量已經被廣東、江蘇甚至福建拋離，但其經濟增長在全球逆風下表現確實強勁，較原先預測大增近3%，在發達地區也是遙遙領先，比如香港今年GDP增長預計僅3.2%。

台灣經濟之所以異軍突起，主要來自於人工智能應用帶來的強勁需求。憑藉數十年來在半導體業建立的深厚基礎，台灣成為全球AI產業鏈中的最大受益者之一，台積電更成為「護國神山」。Google、OpenAI等競相擴建AI資料中心，所需的晶片和伺服器，皆高度仰賴台灣。受此趨勢影響，今年前十個月，台灣對美出口年增長超過6成。

相關新聞：中國觀察：美台交往升級？京低調回應

然而，這場由高科技產業領軍的繁榮，並非所有民眾都能共享。半導體與電子業佔台灣GDP的3成以上，就業人口僅佔全體約7％。傳統產業面臨高關稅、低價競爭衝擊，大部分民眾對GDP無感，薪金中位數仍然只有1.2萬港幣左右。

這種「GDP成長、人民無感」也是時代結構的必然。產業高度集中、全球化削弱中產階級、樓價與生活成本飆升，導致GDP增長與一般民眾的感受脫鈎，歐美日新加坡香港皆然，只不過台灣更為突出。因此，雖然民進黨政府大肆預告台灣明年人均GDP將達4萬美元，可望超越日韓，但實際上台灣勞工日常薪金比日韓低3成。

紀曉華 

