上海-台北雙城論壇日子敲定 蔣萬安本月27、28日赴滬出席

兩岸熱話
更新時間：22:13 2025-12-10 HKT
發佈時間：22:13 2025-12-10 HKT

一年一度的上海-台北雙城論壇時間敲定，台北市長蔣萬安將於本月月27、28日赴上海出席雙城論壇交流。

台北市政府周三（10日）向陸委會申請，市長蔣萬安將於12月27、28日兩天一夜赴上海出席雙城交流。今年預計簽署兩項合作備忘錄（MOU）。

相關新聞：上海—台北雙城論壇 預計12月下旬舉行

雙城論壇今年輪到上海方舉辦，礙於兩岸交流降至冰點，原本預計於9月下旬舉辦，也因為合作備忘錄（MOU）遭中央要求修改而延後。台北市長蔣萬安也數度對外表示，預計舉辦日期為12月下旬，也會依照規定在15天前向中央陸委會提出申請。據了解，雙城論壇時間終於正式拍板，在12月27、28日登場，以往3天2夜的規模縮減成2天1夜。

