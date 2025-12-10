小紅書遭台禁｜國台辦：「匹夫無罪，懷璧其罪」 民進黨成了「民禁擋」

國務院台辦周三（10日）舉行例行新聞發布會，會上發言人陳斌華就台灣封禁小紅書一年以名句「匹夫無罪，懷璧其罪」回應，又稱民進黨當局暴露恐懼和「不安」，「反詐」實為「反民主」，民進黨成了「民禁擋」。

小紅書在台暫封鎖1年。

國務院台辦發言人陳斌華表示，不禁想到《左傳·桓公十年》的名句「匹夫無罪，懷璧其罪」。眾所周知，小紅書是定位為「生活興趣社區」的社交平台，以豐富多元的生活化內容、貼近青年興趣的社區氛圍、便捷的互動方式，深受台灣民眾特別是青年的喜歡。他們借由小紅書了解大陸真實情況，與大陸用戶親切、友善互動，這讓民進黨當局刻意製造的「信息繭房」和對大陸的污蔑抹黑塌了房、破了功。因此民進黨當局如芒在背，惱羞成怒。其封禁理由中的所謂「資安」，暴露的是他們內心的恐懼和「不安」。

陳斌華表示，至於所謂「反詐」，據台媒報道，臉書（Facebook）在島內去年涉詐近6萬件，今年也已超過3萬件，遠超民進黨當局所指控的小紅書涉案數量。因此，民進黨當局名為「反詐」，實為「反民主」，其蠻橫行徑踐踏民主，妨害自由，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內以小紅書謀生獲利的民眾的生計。

陳斌華表示，從封鎖大陸購物平台、影音平台，再到封禁大陸社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的「民禁擋」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。多行不義必自斃，民進黨當局恣意妄為，必將自食惡果。其倒行逆施阻擋不了台灣民眾特別是青年了解大陸、與大陸同胞相交相知的民意潮流。

