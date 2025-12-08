Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣新北市「爭鮮」凌晨氣爆 窗戶全毀4路人1住戶受傷

兩岸熱話
更新時間：09:34 2025-12-08 HKT
發佈時間：09:34 2025-12-08 HKT

台灣新北市板橋區商業中心，食肆「定食8」及「爭鮮」凌晨近1時發生氣體爆炸，導致窗戶全毀，玻璃碎片由2樓散落街道，導致5人受輕傷。

據台媒中時新聞網報道，現場是板橋區府中商圈位於重慶路某大樓2樓的「定食8」及「爭鮮」餐廳。

據目擊者表示，餐廳晚上11點多就打烊，但凌晨12時50分許突然聽到「蹦」一聲，接著就看到玻璃、雜物飛散，才知道是氣爆，爆炸力道甚至把玻璃窗戶噴到對街，玻璃砸到路過的路人，現場凌亂不堪，嚇得大家驚慌逃竄。

新北市消防局表示，凌晨0時57分接獲報案，板橋區重慶路巷內RC建築物2樓餐廳疑似發生氣爆，5人受傷送醫（4女1男），其中4人為路人，另1人為2樓住戶，全部輕傷。

消防初步發現現場存在4支使用過的瓦斯桶，火調人員也都在現場進行進一步調查，初步研判是瓦斯外洩導致。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
11小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
5小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
4小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
16小時前
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
03:10
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
政情
4小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
54分鐘前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
16小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
9小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉．新界北｜新社聯譚鎮國獲逾4萬票入局 民建聯姚銘奪次席
政情
3小時前