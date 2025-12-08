台灣新北市「爭鮮」凌晨氣爆 窗戶全毀4路人1住戶受傷

台灣新北市板橋區商業中心，食肆「定食8」及「爭鮮」凌晨近1時發生氣體爆炸，導致窗戶全毀，玻璃碎片由2樓散落街道，導致5人受輕傷。

據台媒中時新聞網報道，現場是板橋區府中商圈位於重慶路某大樓2樓的「定食8」及「爭鮮」餐廳。

據目擊者表示，餐廳晚上11點多就打烊，但凌晨12時50分許突然聽到「蹦」一聲，接著就看到玻璃、雜物飛散，才知道是氣爆，爆炸力道甚至把玻璃窗戶噴到對街，玻璃砸到路過的路人，現場凌亂不堪，嚇得大家驚慌逃竄。

新北市消防局表示，凌晨0時57分接獲報案，板橋區重慶路巷內RC建築物2樓餐廳疑似發生氣爆，5人受傷送醫（4女1男），其中4人為路人，另1人為2樓住戶，全部輕傷。

消防初步發現現場存在4支使用過的瓦斯桶，火調人員也都在現場進行進一步調查，初步研判是瓦斯外洩導致。