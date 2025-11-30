Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北「夜店大亨」夏天倫驚傳遭設伏 與女友雙雙被斬傷

兩岸熱話
更新時間：20:56 2025-11-30 HKT
發佈時間：20:56 2025-11-30 HKT

打造台北信義區夜生活版圖、被稱為「夜店大亨」的夏天倫，與女友今傍晚驚傳在台北市松山區一處遭持刀客設伏砍傷。救護人員獲報到場已將2人送醫治療，警方正介入追查中，詳情待查。

台北「夜店大亨」夏天倫中伏被斬傷。IG@hsia_alan
台北市消防局表示，今晚6時16分獲報，松山區民生東路三段一棟大樓地下室有民眾受傷，救護人員到場時，發現年約43歲男子左手臂割傷、右手臂及眼部腫脹，年約33歲女子則眼部腫脹，兩人皆意識清醒，送往台北馬偕醫院治療。

夏天倫日前因與前妻黃廉盈的金錢紛爭再度成為話題。據悉，黃廉盈有「名媛界大S」之稱，夏天倫幾天前才在律師陪同下公開指控對方不當得利、涉入竊盜等爭議，並出示假扣押物品與法院文件。沒想到30日晚間，夏天倫又被曝在台北街頭遭攻擊，現場甚至發生濺血狀況。

 

