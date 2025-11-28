新西蘭海軍艦艇本月罕見通過台海 北京警告勿向台獨勢力發出錯誤信號

新西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）透露，新西蘭海軍最大艦艇「奧特亞羅阿」號（HMNZS Aotearoa）本月罕見通過台灣海峽。中國大陸國防部對此回應時警告，切勿向台獨勢力發出錯誤信號。

柯林斯稱此次航行完全符合國際法，「包括行使聯合國《海洋法公約》所保障的航行自由權利」。她還說，這艘艦艇在11月5日從南中國海經台海駛向東北亞地區。

上一次新西蘭海軍公開通過台灣海峽是在去年9月，當時有澳洲海軍艦艇護航，也是自2017年以來新西蘭海軍艦艇首次通過台海。

知情人士稱，航行過程中，中國大陸艦艇和軍機對「奧特亞羅阿」號進行監視，還有戰機進行模擬攻擊演練。

中國大陸國防部發言人蔣斌周四（27日）在例行記者會上應詢時說，10月初，新西蘭的奧特亞羅號補給艦過航台灣海峽，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力，對其過航的行動全程跟監警戒，有效應對處置。

蔣斌強調：「我們堅決反對有關國家在台灣海峽興風作浪，向台獨勢力發出錯誤信息、錯誤信號」。

台灣防衛部門在聲明中說，它的武裝部隊「對本區域所有軍事活動保持全面掌握，並適時採取應對，確保國防安全」，但未作進一步說明。