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美列43華企入涉疆強迫勞動名單 中方斥經貿對話隔天即推惡劣措施

大國外交
更新時間：10:34 2026-08-01 HKT
發佈時間：10:34 2026-08-01 HKT

美國以涉及新疆強迫勞動及侵犯維吾爾族等少數族群人權為由，將43家中國企業列入防止強迫維吾爾人勞動法》實體清單，禁止進口相關企業的產品。中國商務部指，美國在中美經貿牽頭人舉行視訊通話僅隔一天，便推出損害中方利益的惡劣措施，中方「強烈譴責，堅決反對」。

路透社報道，美國於7月31日公佈，將中國43家企業列入涉及新疆強迫勞動的實體清單，當中包括最大電容製造商之一的湖南艾華集團，其他實體涉及製藥、棉花、食品、金屬等行業。

美國2021年頒布《維吾爾強迫勞動預防法實體清單》（UFLPA），禁止進口新疆生產或由清單上指定公司生產的產品，除非進口商能夠證明有關商品不涉及強迫勞動製造。

報道指，這是美國總統特朗普執政以來，首次將公司新增入名單內，目前名單上的實體數量增至187家。

中國商務部8月1日回應記者提問時指，美國的做法毫無事實依據，持續借所謂「人權」和「強迫勞動」之名，依據國內法肆意對中國企業實施單邊制裁，是典型的經濟脅迫行為。「美方措施嚴重損害相關企業的合法權益，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定」。

中方發言人稱，需要特別強調的是，7月30日中美經貿牽頭人舉行視訊通話，雙方就保持經貿關係穩定進行了坦誠、深入、富有建設性的交流。「僅僅時隔一天，美方即出台損害中方利益的惡劣措施，嚴重背離兩國元首共識。中方對此強烈譴責，堅決反對。」

 

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