Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中美貿易｜美301條款查「產能過剩」 中國商務部怒斥單邊主義

大國外交
更新時間：17:15 2026-07-28 HKT
發佈時間：17:15 2026-07-28 HKT

中美兩國在關稅與產能問題上的博弈急劇升級！針對美國政府近期頻頻發難並針對產能問題發起「301調查」，中國商務部今日（28日）召開國新辦新聞發布會作出強硬回應。商務部政策研究室主任林衛龍嚴厲批評美方的做法是「典型的單邊主義行徑」，嚴重破壞國際經濟秩序。中方敦促美方糾正錯誤做法，重回協商軌道，並強調中方正密切關注事態進展，保留採取一切必要措施的反制權利。

中方：貿易順差不等於產能過剩 

林衛龍在發布會上指出，美方不能狹隘地將超過其國內需求的生產能力定義為「產能過剩」並貼上標籤，美方更無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在產能過剩進行單方面認定及採取限制措施。

相關新聞：中美關係︱傳習近平9月訪美 美媒：北京或無視特朗普推新關稅︱分析

中國商務部今日較早前亦正式發布《關於所謂「產能過剩」問題的中方立場》文件，系統地駁斥西方論調，強調「貿易順差大不等於產能過剩」，而中國工業整體供需平衡，部分領域如高技術製造業去年的產能利用率更更為充分。

16個經濟體同被捲入調查 

是次風波源於美國總統特朗普上周四（23日）發布總統備忘錄，援引301條款以「強迫勞動」為由，對包括中國、新加坡等全球60個經濟體加徵10%至12.5%的單邊進口關稅。與此同時，美國貿易代表署（USTR）亦宣布對中國、歐盟、日本及新加坡等16個主要貿易夥伴展開301調查，以認定其製造業是否存有「結構性產能與生產過剩」。

面對美歐等國不斷加設貿易屏障及炒作人民幣匯率問題，林衛龍重申，中國製造具備強大的國際競爭力，絕無必要透過匯率貶值來促進出口。他強調，保護主義並無出路，中方將堅決捍衛自身正當權益 。

最Hit
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
01:00
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
影視圈
4小時前
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
01:56
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
影視圈
3小時前
01:56
何伯病逝︱陸大狀曾出手助何伯 嘆悲劇收場令人唏噓 450萬遺產點分配？
社會
3小時前
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
02:22
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
影視圈
2小時前
熊本縣下午發生7.1級強烈地震。小紅書/X@sirokumadio
00:42
熊本7.1級地震︱一度發發海嘯警告熊本城圍牆倒冧 路裂房塌有民眾被埋︱有片
即時國際
44分鐘前
鄧小艾曾欲為新馬師曾離世自殺：我接受唔到  憶遭祥嫂公開暴打經過  後明白「媽媽都好慘」
鄧小艾曾欲為新馬師曾離世自殺：我接受唔到  憶遭祥嫂公開暴打經過  後明白「媽媽都好慘」
影視圈
7小時前
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
生活百科
4小時前
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
30歲「咕喱」求轉行做學廚開「深夜食堂」 資深總廚爆金句勸退掀爭議：「入行冇嘢學，全行都預製菜！」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份
生活百科
2026-07-27 12:12 HKT