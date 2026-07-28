中美貿易｜美301條款查「產能過剩」 中國商務部怒斥單邊主義

中美兩國在關稅與產能問題上的博弈急劇升級！針對美國政府近期頻頻發難並針對產能問題發起「301調查」，中國商務部今日（28日）召開國新辦新聞發布會作出強硬回應。商務部政策研究室主任林衛龍嚴厲批評美方的做法是「典型的單邊主義行徑」，嚴重破壞國際經濟秩序。中方敦促美方糾正錯誤做法，重回協商軌道，並強調中方正密切關注事態進展，保留採取一切必要措施的反制權利。

中方：貿易順差不等於產能過剩

林衛龍在發布會上指出，美方不能狹隘地將超過其國內需求的生產能力定義為「產能過剩」並貼上標籤，美方更無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在產能過剩進行單方面認定及採取限制措施。

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中國商務部今日較早前亦正式發布《關於所謂「產能過剩」問題的中方立場》文件，系統地駁斥西方論調，強調「貿易順差大不等於產能過剩」，而中國工業整體供需平衡，部分領域如高技術製造業去年的產能利用率更更為充分。

16個經濟體同被捲入調查

是次風波源於美國總統特朗普上周四（23日）發布總統備忘錄，援引301條款以「強迫勞動」為由，對包括中國、新加坡等全球60個經濟體加徵10%至12.5%的單邊進口關稅。與此同時，美國貿易代表署（USTR）亦宣布對中國、歐盟、日本及新加坡等16個主要貿易夥伴展開301調查，以認定其製造業是否存有「結構性產能與生產過剩」。

面對美歐等國不斷加設貿易屏障及炒作人民幣匯率問題，林衛龍重申，中國製造具備強大的國際競爭力，絕無必要透過匯率貶值來促進出口。他強調，保護主義並無出路，中方將堅決捍衛自身正當權益 。