南海仁愛礁衝突︱王毅晤菲律賓外長拉扎羅 斥菲軍警部門蓄意製造事端

中共中央政治局委員、外交部長王毅22日在馬尼拉出席東亞合作系列外長會期間應約會見菲律賓外長拉扎羅，向菲方闡明中方嚴正立場，對菲方人員在仁愛礁衝撞中方執法船只的粗暴行徑表示強烈抗議。

王毅表示，過去幾年，中菲關係持續面臨困難挑戰，這顯然不符合雙方利益，更有損菲律賓自身發展。事實證明，任由外部勢力干涉介入，蓄意炒作擴大海上分歧，只會淪為被人利用的工具。如果試圖借助域外國家挑釁滋事，最後只能吞下自己釀成的苦果。

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王毅說，每當中菲雙方要開展對話時，菲國內就有人特別是軍警部門一些勢力，蓄意製造事端，破壞對話的推進。這些人居心不良，他們想的不是菲人民的福祉，而是執行外部勢力的旨意，也是在謀取個人的私利。當前，中菲關係站在十字路口，何去何從需要菲方作出正確理智選擇。

王毅強調，發展中菲關係，關鍵要把握正確方向。中國從來不是菲律賓的安全威脅，歷史上從未侵略或殖民過菲律賓。中菲存在領土和海洋劃界爭議是客觀事實。中方始終致力於通過雙邊對話協商管控分歧、穩定局勢。但菲方卻背離雙邊談判渠道，在域外勢力慫恿下，搭了個臨時「仲裁庭」的草台班子，炮製炒作非法無效的所謂「裁決」，中方從一開始就不接受、不參與，更不會承認。菲方應立即停止在涉海問題上的挑釁行為，恪守迄今對中方作出的承諾，為穩定雙邊關係作出切實努力。

新華社引述拉扎羅表示，菲中交往歷史悠久，是搬不走的鄰居。菲方始終奉行一個中國政策，履行建交承諾，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。菲方希望通過對話，尋找涉海問題的妥善解決辦法，爭取實現兩國關係的改善。

拉扎羅會後在社交平台稱，她就近日南海仁愛礁衝突，以及《中國日報》的視頻向中方提出了強烈抗議。

中菲船隻本周一在仁愛礁海域爆發衝突，菲律賓指中國海警棍打菲方人員，北京則指菲方挑釁在先，「反誣中方」。英文《中國日報》早前在社媒平台上傳視頻，疑似將菲律賓人描繪成猴子，引起菲方不滿。中國外交部其後回應稱，這不代表官方立場。