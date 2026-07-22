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東盟外長會議︱王毅會見魯比奧 「確保把中美領導人共識轉化為行動」

大國外交
更新時間：22:15 2026-07-22 HKT
發佈時間：22:15 2026-07-22 HKT

新華社引述外交部長王毅表示，今年是中美關係的「大年」。兩國元首在北京成功舉行歷史性會晤，確定了中美建設性戰略穩定關係的定位，提出了雙方共同努力的方向。這是中美兩個大國在探索和平共處道路上取得的重要進展，符合兩國人民根本利益，符合國際社會共同期待。

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王毅說，現在我們的責任是，沿著兩國元首設定的軌道，排除干擾、克服障礙，確保將領導人的共識轉化為全政府、各領域的共識和行動，以中美的戰略穩定促進世界的和平安寧，以中美的建設性互動為國際合作提供重要動力。

王毅還就近期美方的一系列消極言行闡明中方嚴正立場，要求美方尊重中國的核心利益，恪守一個中國原則，切實管控矛盾分歧，解決中方正當關切，讓中美關係的機遇之年照進現實。雙方還就國際地區熱點問題交換了意見。

雙方認為，此次會晤務實、積極、富有建設性，同意共同落實兩國元首達成的重要共識，發揮政治外交渠道作用，籌備好下階段高層交往，推動中美建設性戰略穩定關係取得實質進展。

外電報道，魯比奧在會後表示，雙方談及習近平主席9月訪美的安排，還談及貿易、台灣、中東等問題。

 

 

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