南海仲裁10周年︱外交部：中國對南海諸島擁有主權 國安部指「裁決是一張廢紙」

今年是菲律賓提起南海仲裁案裁決10周年，國家安全部今日微信發表文章《非法「裁決」，廢紙一張》，指該裁決是一張沒有任何約束力的廢紙。而外交部亦痛斥多國發起所謂「紀念南海仲裁案裁決」十年的聯合聲明。

中國南海主權歷史悠久

中國外交部發出鄭重聲明，表明中國對南海諸島（東沙、西沙、中沙及南沙群島）擁有主權，並依法擁有內水、領海、毗連區、專屬經濟區、大陸架及歷史性權利。這項主權與權益自西漢（公元前2世紀）起在漫長歷史中確立，中國最早且持續、和平、有效地行使管轄，已屬國際共識。

中國堅定維護南海領土主權與和平穩定。針對有關國家的侵權挑釁，中方的捍衛措施合理合法、專業克制；反觀美國等域外國家在南海強化軍力部署、煽風點火，此類軍事化與脅迫行徑，才是南海局勢面臨的主要挑戰。

另外，國家安全部亦文章指，「2016年7月12日，菲律賓在域外大國「遞刀拱火」下，單方面挑起南海仲裁鬧劇；十年後的今天，菲律賓手握東盟輪值主席身份，愈發變本加厲，頻頻在南海興風作浪，妄圖掀起波瀾。」

文章認為，所謂的「南海仲裁案」違背南海的基本事實、違反國際法基本原則、違反《聯合國海洋法公約》，「仲裁庭」越權審理、枉法裁判，所作「裁決」非法、無效、漏洞百出，是一張沒有任何約束力的廢紙。中國自始至終不接受、不承認所謂「裁決」，不接受任何基於該「裁決」的主張和行動。中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該「裁決」影響。

文章亦提到，除歷史事實外，中國對南海的主權還具有強有力的法理支撐。當中包括，中國對南海諸島及其附近海域的主權符合國際法「通過發現和先佔取得領土主權」原則。



此外，二戰結束後，日本宣布無條件投降，中國依據《開羅宣言》《波茨坦公告》等國際法文件恢復對南海諸島行使主權，並得到國際社會普遍承認與尊重。



文章最後指，菲律賓侵闖島礁的醜行、發起仲裁的鬧劇，不但無法改變中國對南海諸島及其附近海域擁有主權的事實，反而會自取其辱、自食惡果。